Sintrense explica situação de Federico Ruiz e acusa o jogador de mentir

O Sintrense emitiu esta sexta-feira um comunicado no qual explica a situação de Federico Ruiz, jogador que não aparece na instalações do clube há um mês, como Record adiantou . O atleta, cedido pelo Sporting, está na Argentina sem autorização dos clubes e terá mentido ao Sintrense, revelando estar em conversações com os leões."Depois de largos dias sem informação acerca do jogador, a Sport União Sintrense - Futebol, SAD conseguiu contactá-lo. Foi-nos comunicado pelo jogador que a situação estava a ser resolvida com a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD. Esta informação veio a verificar-se falsa, uma vez que a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informou a Sport União Sintrense - Futebol, SAD de que também não tinha informação acerca do paradeiro do jogador", pode ler-se."Depois de algumas notícias vindas a público e de ter sido contactada por diversos órgãos de comunicação social, a Sport União Sintrense - Futebol, SAD vem por este meio esclarecer a situação do jogador Federico Ruiz.O atleta encontra-se neste momento na Argentina, sem autorização da Sport União Sintrense - Futebol, SAD nem da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD.No dia 18 de dezembro de 2018, o atleta citado estava convocado para um compromisso particular, mas não se apresentou ao jogo. Foi de imediato contactado pelos responsáveis do clube e referiu não poder apresentar-se ao jogo por ir viajar no dia seguinte para a Argentina.Depois de largos dias sem informação acerca do jogador, a Sport União Sintrense - Futebol, SAD conseguiu contactá-lo. Foi-nos comunicado pelo jogador que a situação estava a ser resolvida com a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD.Esta informação veio a verificar-se falsa, uma vez que a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informou a Sport União Sintrense - Futebol, SAD de que também não tinha informação acerca do paradeiro do jogador.As SAD de Sintrense e Sporting estão neste momento a trabalhar juntas para clarificar a situação do jogador e efetuar as diligências necessárias.19 de janeiro de 2019O Conselho de Administração"