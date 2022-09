Sintrense joga sob protesto face à sobreposição de jogos no relvado de Rio Maior

O Sintrense emitiu um comunicado onde indica que irá disputa a primeira jornada do Campeonato de Portugal sob protesto, este domingo. A razão está na intensa utilização do relvado do Municipal de Rio Maior, que també hoje, a partir das 15h30, recebe o Estrela da Amadora-Penafiel, mas a contar para a Liga Sabseg."De entre várias equipas que se encontram a utilizar aquele estádio e da sobreposição dos jogos no mesmo relvado resulta a óbvia depauperação das condições de jogo, que afetam não só os princípios básicos da verdade desportiva, mas também potencia seriamente a possibilidade de lesões graves por parte dos atletas", pode ler-se na nota partilhada nas redes sociais.O Estrela da Amadora não pode utilizar o Estádio José Gomes como casa e face à impossibilidade de alinhar no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, o Municipal de de Rio Maior foi o palco escolhido para o encontro da Liga Sabseg. O Vilafranquense joga fora de portas nesta jornada da Liga Sabseg mas esta é também a casa habitual dos ribatejanos para jogos profissionais.A Sport União Sintrense – Futebol, SAD informa que irá comparecer contra sua vontade e sob protesto no jogo de amanhã reagendado para as 20:00 contra a Rio Maior, SAD, uma vez que o encontro terá lugar exatamente no mesmo relvado no qual, poucas horas antes, terá lugar um outro jogo, da Liga 2, entre o CF Estrela da Amadora e o Leixões SC.A Sport União Sintrense – Futebol, SAD é absolutamente alheia à decisão que levou ao reagendamento do horário do seu jogo, que estava previsto para as 15:00, e que passa a ocorrer três horas depois de terminar, no mesmo relvado, um outro encontro de uma liga profissional. De entre várias equipas que se encontram a utilizar aquele estádio e da sobreposição dos jogos no mesmo relvado resulta a óbvia depauperação das condições de jogo, que afetam não só os princípios básicos da verdade desportiva, mas também potencia seriamente a possibilidade de lesões graves por parte dos atletas.A Sport União Sintrense – Futebol, SAD, alertou através de todos os meios ao seu alcance, quer a Rio Maior SAD, quer o organismo que tutela a competição, para os riscos inerentes ao reagendamento do jogo para este horário, tendo sido manifestamente ignorada. Mais, a Sport União Sintrense SAD prontificou-se, desde a primeira hora, a encontrar soluções alternativas, como a inversão da jornada ou a realização do jogo no mesmo relvado, mas num outro dia, sem qualquer sucesso.Não foram seguramente interesses desportivos que levaram à decisão de reagendamento do horário do jogo, promovida pela Rio Maior SAD, e aceite pela Federação Portuguesa de Futebol, pelo que, não pode a Sport União Sintrense – Futebol, SAD concordar com a mesma, quando se põe em causa a verdade desportiva e a integridade física dos atletas.A Administração