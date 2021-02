O Sintrense jogou sob protesto frente ao Alverca este domingo. Este clube teve 22 jogadores isolados devido à Covid-19 nas últimas duas semanas e viu recusado o pedido de adiamento desta partida.





Posto isto, a equipa comandada por Hugo Falcão foi a jogo e acabou por perder, por 3-0. Nas redes sociais, o Sintrense publicou um comunicado que se intitula "Não vale tudo":"O Sintrense teve nas 2 últimas semanas, 22 dos seus jogadores isolados pela DGS por risco Covid-19. Pediu pois para atrasar o jogo de dia 21 para 24 de fevereiro ou para março. O Alverca recusou adiar o jogo, sugerindo que o Sintrense utilizasse juniores que não tiveram competição esta época nem treinam há meses e Equipa B que não treina nem joga há semanas por imposição da AF Lisboa (estado de emergência). A FPF cedeu à pressão e às ameaças escritas do Alverca e manteve o jogo para este domingo, dia 21.O Sintrense não irá naturalmente convocar os juniores e por em risco a integridade física de jogadores menores. Apresenta-se hoje com uma equipa fragilizada já que parte dos jogadores só treinou um dia nas últimas duas semanas.Com a atuação do Alverca e a conivência da FPF será difícil atrair investidores civilizados para o futebol português, já que (1) para vários Clubes prevalece o "vale tudo para ganhar" e (2) o regulador, leia-se a FPF, não tem bom senso e não atua com o objetivo de minimizar o risco dos operadores mesmo com o estado de emergência em vigor.Indignada mas serena, a jovem equipa do Sintrense vai, com o seu habitual empenho, defender as cores do clube."Contudo, nesta jornada e na mesma Série F, houve um jogo adiado. O Lourinhanense inquiriu o Torreense (primeiro classificado) sobre essa possibilidade devido ao aparecimento de quatro casos positivos de Covid-19, com o emblema de Torres Vedras a remeter este pedido para a Federação Portuguesa de Futebol, que decidiu pelo adiamento.