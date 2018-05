Bruno Conceição, sobrinho do treinador do FC Porto Sérgio Conceição, foi anunciado esta quinta-feira como novo técnico do Cesarense, emblema que milita no Campeonato de Portugal.Conceição subiu o Oliveira do Hospital da AF Coimbra aos Nacionais esta época, sendo agora convidado a abraçar este novo projeto.Aos 37 anos, Bruno Conceição já havia treinado também o Luso e o Condeixa.

Autor: Rúben Tavares