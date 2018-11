Sp. Espinho: Mentalidade ganhadora vai permanecer

O último jogo entre Sp. Espinho e Boavista para a 1ª Liga já foi há mais de 20 anos e, para a Taça de Portugal, há quase 30. No domingo (15 horas) é o reencontro destes dois históricos na prova rainha."Claro que um Sp. Espinho-Boavista desperta em muitos a lembrança de noutros tempos ver muitos desses encontros entre as duas equipas, que há muito não se defrontavam neste palco. Em termos de abordagem, a nossa mensagem é sempre no sentido de fazê-los crer que as coisas passam por nós, se cada um der o melhor de si ao coletivo, podemos passar. É nessa crença que trabalhamos. Queremos ser capazes de controlar o jogo desde o início. É essa a nossa ambição. O nosso esforço e a filosofia que temos vindo a desenvolver na equipa nos últimos anos é de encarar sempre todos os jogos da mesma forma", afirmou o adjunto de Rui Quinta, Miguel Lopes.Na temporada em que os tigres jogam em casa emprestada - Estádio do Bolhão, em Fiães – ter o estádio cheio só beneficiaria a equipa que joga no Campeonato de Portugal. "Essa é eventualmente uma variável que já não depende de nós. Eu pedia a todos os sócios e adeptos do Sp. Espinho que enchessem o estádio. Para além da nossa estratégia para o jogo, neste clube sem dúvida que o apoio pode jogar a nosso favor. É um clube especial por isso. Com o apoio deles jogamos sempre em casa. A atmosfera que se vive é essa!", explica porta-voz da equipa técnica em jeito de antevisão ao duelo.Instado a comentar as expectativas da massa associativa nesta semana em específico, Miguel conta: "Sinto essa abordagem das pessoas. Vêm ter connosco, falam e fazem prognósticos. Sente-se uma atmosfera especial, como é evidente. Na cabeça de todos os espinhenses está o sonho de passar a eliminatória."No que toca ao Boavista, atual 16º classificado da 1ª Liga, Miguel Lopes conclui defendendo que ainda é precoce avaliar-se o desempenho de 2018/19 dos axadrezados. Por outro lado, e sem entrar em pormenores, quer aproveitar pontos fracos da equipa de Jorge Simão: "Nós, só o facto de irmos jogar contra uma equipa profissional de 1ª Liga que habitualmente vemos na TV já nos transporta para uma dimensão diferente e cria em nós uma motivação diferenciada. Independentemente de nós estarmos nesse caminho de desenvolver uma mentalidade de vitória seja contra quem for, é óbvio que um jogo destes traz toda uma atmosfera especial e, portanto, domingo será um dia especial. Ainda que, por agora, estejam abaixo daquilo que desejariam, é precoce fazer-se uma avaliação do que vai ser esta época do Boavista. Claro que fizemos uma análise com rigor e, na forma como vemos as coisas, podemos e temos de potenciar alguns aspetos do nosso jogo para podermos contrariá-los."