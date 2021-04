Sporting B começa fase de acesso à Liga 3 com vitória no Algarve

O Sporting B entrou a sorrir no apuramento para a Liga 3 ao vencer o Louletano, por 3-2, num jogo com três penáltis e expulsão dos dois treinadores, que acompanharam os últimos minutos a partir da bancada.





Os leões entraram praticamente a ganhar, com um golo de Bruno Paz, de penálti, logo aos 2 minutos. Foi também da marca dos 11 metros que os algarvios empataram, por Érico, aos 36'. O atacante do Louletano viria a bisar ainda antes do intervalo, imagine-se... de penálti.Só que a equipa orientada por Filipe Çelikkaya entrou decidida a mudar o rumo dos acontecimentos, na segunda parte, e chegou à igualdade por Tomás Silva, aos 54 minutos. O momento do jogo estava reservado para os 89', quando João Goulart vestiu a pele de herói e marcou o 3-2 que valeu ao Sporting B a liderança isolada da Série 7 da fase de acesso à Liga 3 - no outro jogo, Moncarapachense e Oriental Dragon empataram 0-0.Os jovens leões voltam a entrar em campo no próximo domingo, com uma nova viagem até ao Algarve, mas, desta vez, para defrontarem o Moncarapachense.