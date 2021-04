Sporting B vence Sp. Ideal (2-0) e mantém esperança

Com os ouvidos no Barreiro, onde o líder Estrela da Amadora bateu o Fabril, o Sporting levou a melhor frente ao Sp. Ideal, por 2-0, com dois golos de penálti e várias oportunidades desperdiçadas. Desta forma, os leões mantêm a esperança de acabar a Série G no topo e garantirem um lugar no playoff de subida à Liga Sabseg. Para isso, têm de superar o Real e esperar que o emblema da Reboleira perca com o Rabo de Peixe.

Certo é que a equipa orientada por Filipe Çelikkaya instalou-se bem cedo no meio-campo adversário, embora a filial número 132 dos leões tenha resistido durante a primeira parte. Só depois do reatamento apareceram os golos, com Nuno Moreira a ser travado em falta dentro da área. Bruno Paz assumiu a responsabilidade e não desperdiçou o primeiro penálti do jogo.

É que o Sporting B voltou a festejar, já perto do final, da marca dos 11 metros, e novamente após uma falta sofrida por Nuno Moreira. Na segunda vez, Luiz Phellype chegou-se à frente e fechou as contas do triunfo leonino.