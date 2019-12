Sports Investiments Fund vai injetar 200 mil euros

Numa Assembleia Geral que decorreu no complexo do União, na Camacha, os 124 sócios aprovaram por maioria e sem qualquer voto contra, a venda de 30 por cento das ações que o CF União detém na SAD unionista, a um fundo estrangeiro, sediado na Estónia. O Sports Investiments Fund (SIF) vai injetar desta forma 200 mil euros. O clube ao ficar com o mínimo legal de 10 por cento das ações, continua a poder vetar qualquer decisão que seja tomada ao nível da SAD por estes novos investidores. O projeto deste núcleo estrangeiro passa por garantir esta temporada que a equipa se mantenha no Campeonato de Portugal, assumindo que irão reforçar a equipa e que na próxima temporada, haverá o reformular de objetivos, já que será formado um plantel que possa garantir a subida à 2ª Liga. Ainda em termos desportivos, a grande meta é fazer regressar os azuis e amarelos à 1ª Liga, num prazo máximo de cinco anos.

Quanto aos atuais acionistas, Somagesconta e António Lopes, que detêm 28,65 das ações unionistas, cada um, foi feita uma proposta de compra pelo valor unitário de 1 euro, o que dará cerca de 130 mil euros. Mas até ao momento, os dois acionistas ainda não deram resposta a esta proposta.

Com a entrada deste fundo estrangeiro, os equipamentos desportivos também serão diferentes dos atuais, pois a equipa irá vestir uma nova marca desportiva, estando também garantido a aquisição de um novo autocarro para transporte dos futebolistas para locais de treino e jogos.

Face ao apresentado, é caso para dizer antecipadamente, que em 2020, no União, deverá cumprir-se a seguinte lema: Ano novo, vida nova!