Stephen Danso reforça meio-campo do Leça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de confirmar a saída de David Calderón, o Leça oficializou também esta quinta-feira a contratação de um reforço para o meio-campo. Trata-se de Stephen Danso, médio ganês de 23 anos.

O reforço de inverno dos leceiros, que chegou a passar pela formação do Inter, de Itália, estava sem clube desde o início da época, depois de na temporada passada ter representado a Sanjoanense, clube pelo qual fez 24 jogos e apontou um golo.

Danso junta-se a Diogo Rosado, Diogo Ramalho, Luís Neves, Henrique Martins e Max Lupashenko como opções para Luís Pinto no meio-campo da formação que ocupa neste momento o 2º lugar da Série C do Campeonato de Portugal.