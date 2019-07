Subida é a meta do Trofense

Hélder Pereira, técnico do Trofense, recebe por parte dos responsáveis do clube um plantel experiente e de qualidade para enfrentar com sucesso a série B do Campeonato de Portugal. O clube presidido por Franco Couto tem como único objetivo a subida aos campeonatos profissionais.





Num plantel que recebeu 16 entradas, os destaques recaem no guarda-redes Pedro Soares (ex-Fafe), no central Materazzi (ex-Leça), no médio Tiago Ronaldo (ex-Penafiel) e no ponta-de-lança Rui Gomes (ex-Ac. Viseu).Guarda-redes: Pedro Soares ex-Fafe e Luis MonteiroDefesas: Miguel Angelo ex-Cinfães, Mika, Materazzi ex-Leça, Rui Faria ex-Gil Vicente, Pedro Rodrigues ex-São Martinho, Tiago Graça ex-Gondomar, Nuno Campos ex-Lusitanos, Pedro Santos, Miguel Pereira ex-Fátima, Santos ex-juniorMédios: Tiago Ronaldo ex-Penafiel, Nuno Reis, Aboubakar ex-Chaves Satélite, Ivo Lemos ex-Felgueiras 1932, Bruno Almeida, Yohan, Fernandinho ex-Operario, BrasilAvançados: Rui Miguel ex-Ac Viseu, Leandro Borges ex-Vizela, Grinood ex-São Martinho, Zé de Angola ex-Fafe, Andrés Moreno