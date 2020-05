Tavinho assina contrato com o Vizela

O Vizela assegurou a continuidade do extremo Tavinho, que chegou ao clube no mercado de inverno, por empréstimo do Farense.

Com quatro marcados nos sete jogos que disputou com a camisola do Vizela no Campeonato de Portugal, Tavinho foi um dos jogadores em destaque na arranque da segunda metade da época. Nesse sentido, acabou por ser convidado a continuar no clube promovido à 2.ª Liga, tendo rubricado um contrato válido por um ano.

"É um sentimento de grande emoção voltar à Liga Pro, mais especial ainda por ser com a camisola do FC Vizela", vincou o extremo, que festejou duas subidas de divisão esta temporada, uma pelo Farense, à Liga NOS, e a segunda com o Vizela, à Liga Pro.

Tavinho assegurou que "a nível individual, as minhas expectativas passam por poder fazer o maior número de jogos possível e poder ajudar os meus colegas em todas as dificuldades. Coletivamente, passa por estabilizarmos o FC Vizela na Liga Pro e isso é que é o mais importante".