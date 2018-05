Continuar a ler

No entanto, o presidente ou treinador (como lhe quiserem chamar) tranquilizou os adeptos e sócios do Mação. "Decidi aceitar este projeto interessante, mas vou manter-me como presidente do Alcanenense e darei sempre tudo de mim à equipa para que consigamos atingir os nossos objetivos", afirmou ao jornal ‘O Mirante’.José Torcato orientou o Alcanenense nas últimas dez temporadas e deixou esse cargo depois da descida de divisão, mas assume na pele de dirigente que a principal prioridade neste momento é "encontrar um novo treinador com a ambição necessária para levar a nossa equipa à subida". O treinador, de 50 anos, será acompanhado pelos adjuntos Francisco Correia e Alexandre Coutinho nesta nova etapa da sua já longa carreira.O apaixonado pelo futebol tem uma vasta experiência no Campeonato de Portugal e vai render João Vitorino, obreiro do título e da inédita subida de divisão do Mação, que abandonou o cargo por não estarem reunidas as condições para continuar. "Foi uma decisão tomada por duas pessoas com caráter e visões algo diferentes. Não houve consenso com o presidente, João Espírito Santo, e sou, neste momento, um treinador livre para aceitar outro projeto", salientou Vitorino.