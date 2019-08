Técnico do Vit. Sernache dura duas semanas

Paulo Jorge Bento, que foi adjunto de Cláudio Braga no Marítimo em 2018/19, esteve pouco mais de duas semanas à frente do Vitória de Sernache, equipa que vai disputar o Campeonato de Portugal. Após garantir o acesso à final da Taça de Honra da AF Castelo Branco, vencendo nos penáltis o BC Branco, o técnico anunciou a saída.





"Por minha iniciativa decidi terminar a ligação ao Vitória de Sernache. Desejo que o clube continue na senda do êxito e que consiga atingir os seus objetivos para esta temporada. Foi um curto espaço de tempo, mas de trabalho árduo com todos aqueles que estão inseridos neste desafio", escreveu nas redes sociais. Já o presidente, António Joaquim, alegou "motivos pessoais" para a saída do treinador, que na época 2016/17 fora despedido à... 3ª jornada.