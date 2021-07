Telmo Watche é o primeiro reforço do Louletano

O avançado Telmo Watche, de 21 anos, que na última época ajudou o Estrela da Amadora a subir à 2.ª Liga, é o primeiro reforço garantido pelo Louletano para a campanha 2021/22.





O jogador regressa ao Algarve, depois de ter representado o Farense 1910 (satélite do Farense) em 2019/20, e é uma forte aposta do Louletano, que participará no Campeonato de Portugal.O Louletano anunciou recentemente Pedro Lomba parfa o cargo de treinador, tendo como adjunto Pedro Caneco.