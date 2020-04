Tiago Caeiro e o drama do Fátima: «É preciso divulgar estes casos»

Tiago Caeiro viveu esta época, aos 36 anos, uma experiência que nunca pensou atravessar no futebol. O avançado jogou sete anos no Belenenses e no último verão assinou pelo Fátima, onde assistiu a situações muito complicadas de alguns companheiros de plantel.

"É preciso divulgar estes casos, para as pessoas saberem o que se passa. São cinco meses de ordenados em atraso, promessas sempre por cumprir e alguns jogadores, que estão sozinhos em Portugal, ficaram abandonados. Sinceramente, em muitos anos de futebol, nunca vivi nada assim, até custa falar disto", começou por dizer a Record.

O avançado confirmou a história contada ontem pelo nosso jornal. "O hotel que trabalhava com o clube dava as refeições, mas a senhora que cozinha também não recebia. Dois colegas ficaram a viver lá, pois não tinham para onde ir..."

Para o experiente jogador, só há uma forma de isto não se repetir: "A Federação tem de tomar medidas para acabar com estas situações. Quem não tem condições para gerir um clube, não pode estar no futebol. Há casos assim todos os anos."