Tiago Guedes é reforço do Montalegre

O bom filho a casa torna e Tiago Guedes, guarda-redes que jogou a Serie A do Campeonato de Portugal com a camisola do Vidago, regressa ao Centro Desportivo e Cultural de Montalegre.





Antes do jogo que dá inicio ao play-off de acesso à Liga3, foi oficializado como reforço para as próximas duas épocas no clube barrosão.