Tiago Margarido: «Poucos acreditavam nesta liderança»

O Canelas 2010 é líder isolado da Série D do Campeonato de Portugal, com 11 vitórias em 16 jogos. A equipa de Tiago Margarido tem ainda o segundo melhor ataque da prova, com 24 golos marcados, e a melhor defesa, a par do Anadia, com apenas oito tentos sofridos. A regularidade da equipa de Gaia tem sido um dos principais trunfos.





"A época está a correr bem acima das expectativas iniciais. Numa série composta por equipas com orçamentos altíssimos, em comparação com o nosso, e alguns históricos do nosso futebol, poucos acreditavam nesta liderança. Abordamos todos os jogos com a consciência de que o grau de dificuldade é altíssimo. Resumidamente, a liderança é fruto de muito trabalho, rigor, seriedade e profissionalismo por parte de toda a estrutura, desde a administração até ao técnico de equipamentos", explica o treinador do Canelas.Lourosa, Beira-Mar e Espinho são apenas alguns dos emblemas que disputam a Série D do Campeonato de Portugal, mas que vão bem atrás da formação orientada por um jovem treinador de apenas 32 anos. "A nossa grande preocupação, enquanto equipa técnica, foi adaptar-nos ao contexto em que íamos trabalhar: clube, jogadores, divisão e modelo competitivo. Procurámos criar uma forma de jogar consoante os jogadores que dispunhamos no plantel de forma a potenciar ao máximo as capacidades de cada um. Esta preocupação também visou a implementação de um estilo de jogo adaptado à divisão em que íamos competir mantendo os ideais e a mística do clube. O nosso modelo de jogo foi concebido para uma abordagem híbrida aos jogos, pois somos uma equipa que procura um jogo curto e apoiado para chegar de forma ligada as zonas de finalização, mas também o fazemos com qualidade quando obrigados pelo adversário a optar por um estilo de jogo mais direto", pormenoriza Tiago Margarido.Domingo, o líder Canelas visita o 2.° classificado, Anadia. A mensagem para o grupo de trabalho está passada desde o primeiro dia de treinos da nova época: "O pilar base da nossa identidade baseia-se no empenho, raça e determinação na disputa de cada lance como se fosse o último das nossas vidas. Temos como lema que o dinheiro não ganha jogos, mas, sim, o rigor na preparação e a entrega durante os 90 minutos."