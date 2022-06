Tiago Zorro renova com o Atlético

O Atlético anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o treinador Tiago Zorro para renovar o vínculo contratual para a temporada 2022/23.Depois de se sagrar campeão da 1.ª Divisão Distrital da AF Lisboa, o técnico, de 41 anos, vai acompanhar o emblema da Tapadinha no regresso aos campeonatos nacionais. Ao serviço do Atlético, Tiago Zorro somou 30 vitórias em 47 partidas disputadas."É de uma forma natural que o mister Tiago Zorro vai continuar. Estamos a falar de um treinador campeão e que teve um percurso imaculado", começou por dizer o diretor desportivo Dani, em conferência de imprensa, sublinhando: "É muito importante para todos nós e, sobretudo, para o clube." Já de olho na próxima temporada, o dirigente apontou "aos oito primeiros lugares, que garantem a permanência no Campeonato de Portugal", mas deixou uma garantia: "Tal como no ano passado, vamos jogar jogo a jogo, mas sempre com a ambição de ganhar todas as partidas".Por sua vez, Tiago Zorro reconheceu que tem "sentido muito carinho por parte dos adepto" e que "foi fácil chegar a acordo para renovar". "Estamos felizes, queremos continuar o trabalho e trazer o sucesso para o clube", referiu o treinador.