Tocantins: «Entro no Vilafranquense para fazer a diferença e ser campeão»

Gustavo Tocantins foido Vilafranquense após ter cumprido a última época ao serviço dos brasileiros do Londrina. O avançado de 23 anos abordou a nova aventura em Portugal reiterando que o "projeto do Vilafranquense cativou muito" depois deste ser apresentado por Luiz Andrade, presidente da SAD dos ribatejanos."Entro no Vilafranquense para vencer, para ser campeão e fazer a diferença. Temos um plantel e um presidente de respeito com nome em Portugal, um técnico que se chama Vasco Matos que nos ensina muito do futebol europeu. Aos poucos quero fazer o meu trabalho bem feito, o meu futuro pertence a Deus, quero ajudar meus companheiros, fazer golos e procurar elevar o Vilafranquense da melhor maneira. Sonhos temos, contudo quero pegar no tempo que fiquei parado no Estoril para entrar em forma e ajudar a minha equipa cada vez mais", reiterou em declarações ao portal 'Mercado do Futebol', referindo também que tem como expectativa uma subida inédita dos ribatejanos à Segunda Liga."Temos de pensar alto e em coisas melhores, com muita humildade e trabalho. Há aqui uma estrutura muito boa. O Brasil é um país maravilhoso, mas o futebol europeu respeita-te, oferece-te uma oportunidade seja na primeira, segunda ou terceira divisão e é uma grande diferença", acrescentou o jovem que ainda procura o primeiro golo pelo atual terceiro classificado da Série C do Campeonato de Portugal que procura a classificação para o playoff de acesso aos campeonatos profissionais.O futebolista formado no Corinthians diz estar "feliz pela oportunidade" que lhe foi concedida em Vila Franca de Xira. "Há que trabalhar muito, descansar bem e fazer uma boa alimentação para poder ajudar da melhor maneira o Vilafranquense. Há que aprender e ouvir os meus companheiros de equipa e espero que no final do ano o Gustavo Tocantins seja campeão e suba de divisão. Há várias equipas de qualidade por aqui também a querer conquistar o mesmo que nós", advertiu Tocantins que soma cinco presenças na equipa de Vasco Matos.