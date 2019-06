Tocantins: «Tenho contrato e quero cada vez mais fazer história no Vilafranquense»

Gustavo Tocantins fez parte do plantel do Vilafranquense que ineditamente conseguiu a subida à Segunda Liga. O avançado brasileiro que foi apresentado no final de dezembro sublinhou que gostava de continuar a vestir a camisola da formação de Vila Franca de Xira.





"O futuro a Deus pertence, mas tenho mais um ano de contrato com o Vilafranquense e quero cada vez mais fazer história com esse clube. Agora é focar na final que temos domingo, quero o estádio lotado, com os adeptos a apoiarem-nos para lutarmos juntos por mais uma conquista", reiterou o ex-Estoril em declarações à assessoria de imprensa.O dianteiro de 23 anos documentou ainda as dificuldades por que a equipa passou na temporada que vai findar com o jogo do apuramento de campeão no domingo, diante do Casa Pia, no Estádio Nacional. "Estou num momento único na minha carreira, consegui junto com meus companheiros esse acesso tão esperado pela torcida e por todos nós. Foi difícil, mas tínhamos a confiança do nosso trabalho e do nosso técnico que nos ajudou muito. Ninguém acreditava em nós, mas provamos que com humildade, trabalho e fé conseguimos fazer uma coisa que para sempre irá ficar marcado na história do Vilafranquense", explicou.