Tocantins: «Vamos lutar pela história do Vilafranquense»

Gustavo Tocantins manifestou-se satisfeito por agora estar a disputar a subida com o Vilafranquense, com a ascenção à 2ª Liga e poder estar à distância de 90 minutos, algo que nunca aconteceu ao emblema de Vila Franca de Xira com 62 anos de vida."O Vilafranquense nunca disputou a segunda divisão portuguesa. Esta partida será a mais importante da história do nosso clube e queremos fazer história. Se Deus quiser, vamos conseguir o nosso objetivo que é o acesso à 2ª Liga", reiterou o avançado brasileiro em declarações à assessoria de comunicação sobre a 2ª mão das meias-finais que se disputa diante da U. Leiria este domingo.O jogador de 23 anos que em Portugal também envergou a camisola do Estoril antecipou "uma grande partida"."Estou muito feliz por ter chegado a um momento tão especial para mim e principalmente para esse clube lindo que é o Vilafranquense. Sabemos que será uma grande partida, entre duas equipas de qualidade. Quero a presença dos nossos adeptos porque eles foram importantes em todas as partidas. Sabemos da importância do jogo para o clube e para os adeptos mas nós, os jogadores, vamos lutar pela história do Vilafranquense", reiterou o jogador que está desde janeiro no Campo do Cevadeiro.