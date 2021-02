Tomás Seca e Marocas são reforços do Esperança de Lagos

O Esperança de Lagos, sétimo classificado da Série H do Campeonato de Portugal, assegurou os serviços dos avançados Tomás Seca e Marocas.

Seca, de 22 anos, fez a sua formação no Portimonense e estava ao serviço do Silves, na 1ª Divisão da AF Algarve, campeonato em que também competia Marocas, de 32 anos, mas ao serviço do Imortal de Albufeira.

Marocas, formado no Imortal, regressa ao Esperança de Lagos, pois no seu extenso percurso conta-se uma época ao serviço dos lacobrigenses (2010/11).