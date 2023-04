Toni Pereira revoltado com processo disciplinar: «São todos uns chupa p...»

Toni Pereira, treinador do Oriental Dragon, formação que milita no Campeonato de Portugal e que por esta altura ainda luta para garantir a permanência na prova – assumiu o comando da equipa da Margem Sul em janeiro e soma sete vitórias em 11 jogos –, foi alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina da FPF e reagiu na sua conta de Facebook de uma forma bastante... enérgica, disparando em todas as direções."Hoje foi-me instaurado um processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina da FPF, não porque tivesse cometido alguma infração, mas sim porque fui buscar uma equipa que estava descida e hoje, na última jornada, estamos a lutar pela permanência. Tenho pena de dizer a quem não gosta de mim que vou acabar por cima se conseguir manter o Oriental Dragon, mas por ser um homem diferente de toda a m... que anda no futebol. A quem fez queixa de mim, são todos uns chupa p... Nunca irão ganhar o que eu ganhei. Obrigado a quem sempre me apoiou, abraço. Treinadores de m..., nojo desta m... toda. P... que p... a quem fez queixa de mim, vou responder ao processo disciplinar e pagar a multa com muito gosto. Que esse dinheiro nunca vos faça falta para dar de comer aos vossos filhos. Acabo por cima", escreveu o experiente técnico, de 66 anos.