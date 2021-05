Torreense: 104º aniversário assinalado com o regresso do jornal

O Torreense celebra este sábado o 104º aniversário e, para assinalar a data, anunciou o regresso do jornal do clube, que terá edição mensal em versão digital e totalmente gratuita.





A primeira experiência com o jornal aconteceu entre janeiro de 1955 e junho de 1958. Seguiu-se um hiato, até a publicação voltar em janeiro de 1998, prolongando-se até junho de 2006. Mais recentemente, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, esteve disponível como suplemento do Jornal Badaladas, sediado, precisamente, em Torres Vedras.No primeiro número pode ler-se, entre outros conteúdos, uma entrevista ao presidente do Torreense, Mário Miranda.