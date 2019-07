Torreense compra maioria da SAD e 'afasta' empresário chinês

O Torreense, do Campeonato de Portugal, comprou 70% do capital da SAD ao empresário chinês Qi Chen, ficando à frente da sociedade, disse esta sexta-feira à agência Lusa o presidente do clube.O negócio de 350 mil euros "foi concretizado", tendo o clube comprado as ações que o empresário chinês detinha (70%), ficando assim como sócio maioritário da SAD, com 86% do capital social, afirmou Mário Miranda.As relações entre clube e SAD deterioraram-se a partir de março deste ano, quando o Torreense foi eliminado da Taça de Portugal pelo Rio Ave.Desde então, decorreram negociações entre ambas as partes, com o clube a querer comprar a parte da SAD detida por Qi Chen, o pioneiro do investimento chinês no futebol português."Os nossos objetivos eram ter um papel mais ativo na gestão e subir à Segunda Liga e esse objetivo deixou de existir", justificou o dirigente.O clube acabou a época em 10.º lugar da série C do Campeonato de Portugal, quando no início da temporada andou nos lugares cimeiros.Face ao investimento na aquisição do capital social, que "impede" o clube de fazer grandes contratações, Mário Miranda disse que a temporada 2019/20 é para "manter a equipa no Campeonato de Portugal"O plantel para a nova temporada está a ser constituído, vai começar a treinar no dia 15 deste mês e vai ser apresentado no início do mês de agosto.Apesar das limitações, vai ser uma equipa "renovada", uma vez que alguns jogadores foram para outros clubes.Depois da demissão de Rui Narciso, a equipa vai ser treinada por André Tomás, que é apresentado esta sexta-feira aos sócios.Na época passada, orientou o Santa Iria, da mesma série.Em 2017, o clube do distrito de Lisboa completou 100 anos de existência.