Torreense: Daffé é reforço para o ataque

O Torreense oficializou a contratação de Abdoulaye Daffé, avançado senegalês, de 25 anos, que representava o Sp. Covilhã desde 2019. Trata-se do segundo reforço que o emblema de Torres Vedras resgada aos serranos, depois de Inters Gui também ter assinado até ao final da temporada.





Daffé chegou a Portugal em 2013 para representar o Chaves, depois de ter iniciado a carreira sénior ao serviço do Étoile Lusitana, do Senegal. No nosso país vestiu ainda as camisolas de Aljustrelense, Gouveia, Pedras Rubras, Gondomar e Sp. Covilhã.O Torreense, que está no 1º lugar da Série F do Campeonato de Portugal, garantiu ? caras novas na janela de transferências de janeiro: Daniel Martins (ex-Créteil Lusitanos/França), João Pereira (ex-Sonderjyske/Dinamarca), Ulisses Oliveira (ex-El Ejido/Espanha), Léléco (ex-Olhanense), Inters Gui (ex-Sp. Covilhã) e Daffé (ex-Sp. Covilhã).