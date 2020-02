Torreense garante não ter ligação a Qi Chen

Na sequência da notícia avançada pelo nosso jornal relativamente ao facto de a FPF estar atenta aos donos de Pinhalnovense e Olímpico do Montijo, o Torreense enviou um comunicado a Record para garantir que não tem qualquer ligação ao empresário Qi Chen.





A resposta do Torreense surge porque no centro da questão levantada pela FPF está a tentativa de esclarecimento sobre se não há participação cruzada entre o Pinhalnovense de Qi Chen - que já deteve a SAD do Torreense - e o Olímpico, de Mia Chunyan. O nome do Torreense apareceu por já ter sido averiguado esta época pela FPF.1. A SCUT SAD foi adquirida em 28/06/2019 pelo atual investidor numa negociação com o Sr. Qi Chen.2. O atual Conselho de Administração da SCUT SAD, bem como o atual investidor não têm qualquer ligação a negócios, a participações cruzadas ou a concentração de poderes de gestão nos dirigentes da Clube Desportivo Pinhalnovense – Futebol, SAD, da Clube Olímpico do Montijo-Futebol, SAD da SCUT SAD e do Oriental Dragon, que tenham ocorrido em momento anterior à aquisição supra referida.3. A SCUT SAD não tem, atualmente e desde o passado dia 28/06/2019, qualquer ligação cruzada com nenhuma outra sociedade desportiva."