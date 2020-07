Torreense: Marcelo Valverde renova por mais uma época

Marcelo Valverde renovou contrato com o Torreense por mais uma temporada, ou seja, até junho de 2021. Será a segunda época do guarda-redes, de 30 anos, com a camisola do emblema de Torres Vedras.





O guardião luso-brasileiro, recorde-se, chegou ao Torreense em 2019 depois de ter representado o Lusitanos, de Andorra. Formado no Flamengo, Valverde representou, ainda no Brasil, CFZ do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Gama, Anápolis, Castanhal, Nacional e Bragantino. Em Portugal, o jogador vestiu as camisolas de Nacional (2011/12) e União da Madeira (2012/13).Antes de Marcelo Valverde, o Torreense, que terá Filipe Moreira no cargo de treinador, já havia anunciado as renovações de Joel Tomé (guarda-redes) e Fred Martins (lateral-direito).