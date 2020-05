Torreense organiza jogo virtual solidário para ajudar no combate à Covid-19

O Torreense vai organizar um jogo virtual de cariz solidário no próximo dia 3 de julho, às 21 horas, com o objetivo de ajudar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no combate à pandemia da Covid-19. A iniciativa surge também para assinalar o 103º aniversário do clube e vai juntar algumas caras bem famosas, como Miguel Vítor, Filipe Ramos, Manuel Cajuda ou Nélson Pereira.





Até ao momento já foram vendidos mais de mil bilhetes para o jogo, que será transmitido no canal do YouTube do Torreense, sendo que cada um tem o preço simbólico de um euro. O dinheiro angariado irá reverter na totalidade para o SNS.Os bilhetes podem ser adquiridos através dos sites do Torreense e também da Ticketline.