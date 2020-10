Torreense questiona FPF sobre adiamento de jogos

O Torreense enviou à Federação Portuguesa de Futebol um pedido de esclarecimento acerca do adiamento dos jogos do Campeonato de Portugal. O emblema de Torres Vedras queixa-se de uma dualidade de critérios e questiona por que motivo dois dos três jogos que já devia ter disputado na competição foram adiados poucos minutos antes do início.





Em comunicado, o Torreense diz recusar a justificação de que o mais recente adiamento esteve relacionado com o resultado de um teste de despistagem à Covid-19 a um "agente desportivo" do Sintrense."Uma justificação que a Sociedade Anónima Desportiva de Torres Vedras não aceita, tendo em conta a forma como o Torreense atuou perante a existência de um teste positivo no seio do seu plantel e que está devidamente documentada na comunicação escrita e telefónica que manteve ao longo da semana com a FPF. O Torreense alega que em nenhum momento a FPF se dignou a informar de nenhum teste positivo no seio da equipa e do staff do Sintrense, o que levou a que tudo fosse feito pelo Torreense para que o jogo se realizasse, coordenando a testagem massiva de todo o seu plantel e staff técnico que esteve em contacto com o jogador que testou positivo e colocando a FPF sempre ao corrente quer das diligências que se encontravam em curso, quer da troca de informação com as autoridades de saúde locais. Foram realizados 43 testes à COVID-19! Todos eles suportados na íntegra pelo Torreense", pode ler-se no comunicado."A forma como a FPF tem lidado com a pandemia Covid-19, além de violar o protocolo estabelecido para o Campeonato de Portugal acrescenta um fator de aleatoriedade à verdade desportiva deste campeonato, por não permitir às equipas participantes perceber de forma transparente quais os motivos que levam às tomadas de decisão por parte da FPF e, mais grave ainda, qual será o caminho a seguir quando não for possível adiar mais jogos e as equipas não tiverem jogadores aptos a jogar devido a um eventual surto pandémico", lê-se ainda.