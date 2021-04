Torreense tem 17 elementos do plantel infetados com Covid-19

A Covid-19 atacou o Torreense em força. O emblema de Torres Vedras, que se prepara para arrancar a participação na fase de subida à Liga Sabseg, tem 17 casos da doença provocada pelo novo coronavírus no plantel. Este surto na equipa do Campeonato de Portugal surge a apenas oito dias de a mesma ter o primeiro jogo dessa fase de subida, a 22 de abril, com a U. Leiria.





O Torreense já terá pedido à formação leiriense para adiar o encontro, mas não há garantias de que isso irá acontecer. Aliás, segundo o nosso jornal apurou, a U. Leiria até se inclina mais para não aceitar esse pedido, tendo em conta o que sucedeu entre Torreense e Caldas na primeira volta do Campeonato de Portugal.Nesse encontro, os caldenses tiveram de recorrer à equipa B e à equipa sub-21 numa altura em que tinham 14 jogadores do plantel principal infetados, acabando por perder por 4-0 em Torres Vedras.