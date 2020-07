Torreense: Tiago Jogo é o nono reforço para 2020/21

Tiago Jogo é o mais recente reforço do Torreense, equipa da Série C do Campeonato de Portugal. O médio português, de 29 anos, chega a Torres Vedras depois de uma época e meia com a camisola do Olhanense. Antes, Jogo já tinha representado Ataense, Fiães, Feirense, Cesarense, Gafanha e Felgueiras.





Trata-se do nono reforço para 2020/21 da equipa que será orientada por Filipe Moreira, depois de Zarabi (ex-Sp. Covilhã), Silas Onyekachi (ex-Vilafranquense), Ibraima Só (ex-Alverca), Filipe Andrade (ex-Praiense), Ragner Paula (ex-Praiense), Weliton Matos (ex-Praiense), David Rosa (ex-Real) e Califo Baldé (ex-Mirandela).