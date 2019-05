Torreense-Vilafranquense, 1-2: Reviravolta com selo de João Freitas vale 'match point'

O Vilafranquense continua a depender apenas de si próprio para garantir uma vaga no playoff de subida à 2ª Liga. Ainda assim, a equipa ribatejana entrou algo ansiosa na visita a casa do Torreense, que chegou a este encontro numa série de dez jogos sem vencer. O golo tardava e acabou por surgir para a formação de Torres Vedras, com Pedro Bonifácio a abrir o ativo.A questão é que o Vilafranquense reagiu imediatamente e marcou por intermédio do central João Freitas, que vestiu a pele de herói e ainda foi a tempo de bisar para consumar a reviravolta. Com mais três pontos, os homens de Filipe Moreira só precisam de, frente ao Nogueirense, fazer o mesmo resultado que o Anadia.Estádio Manuel Marques, Torres VedrasJogo da 33ª jornada da Série C do Campeonato de PortugalBruno Rebocho (AF Lisboa)Cláudio Correia e Vítor AiresHidalgo; Tomás Silva, J. Martinho (Aldair 89'), Danilson, Rui Burguette, Serifo Djaló, Tiago Esgaio, André Perre, Léo (Camará 72') e Pedro Bonifácio (T. Jorge 84')Treinador: Rogério LeonardoNélson Pinhão; Tiago Mota, Izata, João Freitas; Marco Grilo, Kelvin Medina, Ragner (Tocantins 45'), Luís Pinto (Igor Villela 90'+5) e China; Wilson (Jorge Bernardo 85') e João Vieira.Treinador: Filipe Moreira1-0, Pedro Bonifácio (60'); 1-1, João Freitas (62'); 1-2, João Freitas (83')Rui Burguette (51') e André Perre (75')