Torreense: Virgílio Lopes deixa o cargo de diretor desportivo

Virgílio Lopes deixou o cargo de diretor desportivo do Torreense, 1º classificado da Série F do Campeonato de Portugal. Em comunicado, o emblema de Torres Vedras deu conta do fim da ligação. "O Sport Clube União Torreense comunica que chegou a acordo com o diretor desportivo Virgílio Lopes para a rescisão do vínculo contratual entre as partes", pode ler-se.





Antigo diretor da academia do Sporting durante a presidência de Bruno de Carvalho, Virgílio Lopes assumiu funções no Torreense em dezembro de 2019.