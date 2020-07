Torreense: Zarabi é reforço de peso

Zarabi é reforço do Torreense para 2020/21. O experiente defesa-central, de 36 anos, terminou contrato com o Sp. Covilhã, da 2ª Liga, e assinou por uma temporada com o emblema de Torres Vedras. Trata-se do primeiro reforço para a nova época.





O jogador argelino iniciou a carreira no Kouba, da Argélia, país onde ainda vestiu as camisolas de Sétif e Belouizdad. Depois de duas épocas no Turku, da Finlândia, chegou a Portugal em 2008 para representar o Belenenses, tendo ainda passado por V. Setúbal, Leixões, Arouca, União da Madeira e Sp. Covilhã. Pelo meio ainda representou o Nimes, de França.Recorde-se que, além da contratação de Zarabi, o Torreense também já oficializou as renovações dos guarda-redes Marcelo Valverde e Joel Tomé e do lateral-direito Fred Martins. Em 2020/21, a equipa da Série C do Campeonato de Portugal será orientada por Filipe Moreira.