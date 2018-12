Tozé Marreco é reforço do Lourosa

O Lourosa continua o seu rumo em busca da subida à 2ª Liga e esta quinta-feira reforçou esse estatuto ao anunciar a contratação de Tozé Marreco.

O ponta-de-lança, de 31 anos, estava livre depois de ter representado por último a Académica de Coimbra e chega para ser mais um elemento de peso para o ataque dos lusitanistas. Marreco vai lutar com Goba Zakpa, Betinho, Drogba Camará ou Léo por um lugar na posição mais avançada da equipa comandada por André Ribeiro.

Tozé Marreco conta com uma vasta experiência no futebol português, bem como passagens por cinco países estrangeiros. Por cá, após alinhar em União de Coimbra, Mirandense e Académica de Coimbra na formação, o avançado representou Pampilhosa, Aves, União da Madeira, Naval, Beira-Mar, Tondela, Olhanense, Chaves, Famalicão e Académica de novo. Lá fora, defendeu as cores do Zwolle, da Holanda, em Espanha o Alavés, o Lokomotiv de Mezdra, da Bulgária, os suíços do Servette e os belgas do RE Mouscron.

Foi o melhor marcador da 2ª Liga portuguesa, em 2014/15, ao serviço do Tondela, época em que subiu à 1ª Liga com os beirões. Na época seguinte, voltou a atingir a promoção ao escalão principal ao serviço do Chaves. Em 2013/14, e igualmente nos auriverdes, foi melhor marcador da Allianz Cup.