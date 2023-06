Treinador do Atlético falha final com o Vianense devido a suspensão

Tiago Zorro, treinador do Atlético, vai falhar a final do Campeonato de Portugal, amanhã às 16 horas diante do Vianense, no Estádio Nacional, devido a suspensão. O técnico de 42 anos foi expulso ao intervalo do jogo da última jornada da fase de subida – que terminou com uma vitória por 2-1 no terreno do Pêro Pinheiro – e o clube de Alcântara, sabe, apenas recebeu a confirmação da suspensão pelo CD da FPF ontem, a dois dias do jogo decisivo.Desta forma, o adjunto Hugo Trincalhetas estará no banco de suplentes a comandar a equipa, com o técnico principal a ser obrigado a acompanhar a partida na tribuna do Jamor. No que toca a jogadores, o extremo Fábio Freire, que também viu o cartão vermelho nesse referido encontro, é a única baixa.