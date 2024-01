Treinador do Desportivo de Rabo de Peixe demite-se

Hélio Oliveira apresentou a sua demissão do comando técnico do Desportivo de Rabo de Peixe. Uma decisão que surge um dia depois da derrota caseira por 2-0, diante do Sertanense. A equipa açoriana ocupa o 11.° lugar da série C do Campeonato de Portugal, estando em zona de descida com 16 pontos.