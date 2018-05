Continuar a ler

O Farense e o Vilafranquense, 1.º da Série E e 2.º da Série D na fase regular do Campeonato de Portugal, defrontam-se no sábado, no Estádio de São Luís, em Faro, às 17:00, em jogo da primeira mão da eliminatória decisiva de acesso ao segundo escalão do futebol nacional.Nos quartos de final, a equipa de Faro eliminou o Felgueiras 1932, graças aos três golos marcados na casa do adversário (vitória por 3-2), na primeira mão, tendo sido derrotado em casa na segunda mão (0-1)."Fazendo a primeira mão em casa nesta meia final, sabemos que vamos ter um comportamento diferente [da eliminatória anterior]. Vamos ser mais proativos em busca do golo, com o objetivo de não sofrer", disse o técnico do Farense.Rui Duarte manifestou-se "muito confiante" na subida de divisão, objetivo estabelecido no arranque da época."Estamos confiantes no nosso trabalho, naquilo que temos feito. Temos jogadores com caráter inexcedível, essa tem sido a nossa força. Chegamos a esta fase fortíssimos e confiantes, a apresentar um bom futebol", frisou o técnico, de 39 anos, que cumpre a segunda época no banco do Farense.Sobre o Vilafranquense, Rui Duarte sustentou que se trata "de uma equipa com bons princípios e bons jogadores", que confirmou a sua qualidade ao eliminar o Vizela na ronda anterior."Conseguiu um resultado excelente fora, na casa de um candidato, e isso dá-lhes o mérito todo de estar nesta fase e discutir a eliminatória", referiu.O defesa Celsinho, o médio Livramento e o extremo Tavinho são os três ausentes, devido a lesão, para a receção de sábado ao Vilafranquense.