Treinador do Sintrense e o jogo com o FC Porto: «Acreditar naquilo que estamos a produzir»

O treinador do Sintrense, Hugo Falcão, e o capitão, David Teles, fizeram a antevisão do jogo de amanhã frente ao FC Porto (18h45), para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal.





David Teles: "O balneário está motivado e confiante. É uma boa oportunidade para nós, até pelo facto de ser um jogo da Taça, que toda a gente gosta de jogar e por termos muita visibilidade."David Teles: "Sejam as primeiras linhas ou as segundas linhas, eles têm sempre bons jogadores. De certeza que eles vão trazer bons jogadores, é o FC Porto. Para nós acaba por ser igual, não temos preferência, seja o Pepe ou outro jogador qualquer."Hugo Falcão: "Foi uma semana diferente do que é a nossa rotina diária, com mais jornalistas e com maior visibilidade. Por isso, tem sido uma semana atípica do ponto de vista da comunicação social, mas de resto foi tudo igual e tratámos tudo da mesma forma, até para manter o registo tranquilo que temos vindo a fazer."Hugo Falcão: "Temos uma ideia daquilo que eles podem apresentar, não só por algumas ausências, mas por aquilo que é o registo na Taça de Portugal do FC Porto. É uma equipa que não facilita, por isso vem a Massamá e de certeza que vai escolher a melhor equipa dentro daquilo que é possível. Toda a gente está motivada, mas gestão motivacional deles no pós-jogo também é importante. Porque depois jogamos contra o Coruchense e contra o Sacavenense e aí é que vale pontos para nós. É o nosso campeonato."Hugo Falcão: "É tentar manter o rigor diário, nós tentarmos ser um exemplo para eles. Temos de manter a disciplina que temos vindo a ter ao longo do tempo e continuar a acreditar naquilo que estamos a produzir, isso é o mais importante. Já apresentámos sistemas diferentes, ainda estamos à procura daquilo que resulta melhor dentro da nossa equipa e assim que surgirem as primeiras vitórias, acredito que a partir daí será um caminho muito mais fácil. É preciso colocar um grupo de jovens no caminho certo e para isso demoramos mais tempo. As emoções estão sempre mais à flor da pele e a maturidade nem sempre existe, por isso é ser resiliente com eles e não desistir deles."Hugo Falcão: "Existe mais pressão para nós quando não ganhamos em casa. Aí é que a pressão existe. Agora num jogo da Taça, eu acho que eles só têm que ser profissionais. Estão neste clube, têm direitos, mas também têm deveres. E esta questão é muito importante, nós temos um dever perante um clube, que a bem ou mal, não nos falta com nada. Nós pedimos algo e isso aparece. Pode não ser no dia a seguir, mas vai aparecendo. Esse é o nosso dever, que eles consigam ser profissionais dentro de um projeto semiprofissional."Hugo Falcão: "Em alguns sim, mas eu coloco-os logo no caminho certo. Não tenho problemas nenhuns. Se algum se desvia ou tem os capitães a puxá-los para lá ou vou eu puxá-lo. Eu sou muito frontal naquilo que faço, não sou muito sereno, portanto quando vejo alguma coisa a desenrolar-se como eu não gosto, é puxá-los para o caminho certo porque aqui não há caminhos errados."Hugo Falcão: "É muito importante nós termos um jogo destes no segundo ano de projeto, para percebermos a diferença que existe entre uma equipa que está no Campeonato de Portugal e uma que está na Primeira Liga. Uma equipa de Primeira Liga que vem com algumas segundas linhas, mas não deixam de ser internacionais, portanto, é bom para eles perceberem a diferença que existe. É muito importante nós ter um jogo oficial com uma equipa da Primeira Liga, independentemente do resultado. Temos tido alguns jogos de treino frente a equipas de ligas acima e é importante para eles verem a diferença que existe e o que é eles têm de percorrer como jovens para lá chegar. Se tiver que apresentar uma equipa só de jovens, vou apresentar e eles vão ter de resolver o problema dentro de campo"David Teles: "O FC Porto tem muito bons jogadores. Há vários que eu tento olhar e apreciar, como o Sérgio Oliveira."David Teles: "Eu acho que é mais até ao apito inicial, depois as coisas acabam por fluir mais facilmente e acabamos por agir com mais naturalidade".David Teles: "Sim, esta semana tivemos muitas pessoas a acompanhar-nos. Até o Cândido [Costa] ficou surpreendido com as nossas condições e pela nossa maneira de trabalhar. Nós temos aqui muito bons jogadores, com muita qualidade. Vai ser uma boa oportunidade para a demonstrarmos."Autor: Francisco Guerra