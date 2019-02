Treinador do Vilafranquense tem gesto de fair play para colega que está em último

Momento pouco comum, mas digno de registo, aquele que se viveu na última jornada no Campeonato de Portugal. O treinador do Vilafranquense, Vasco Matos, deu uma lição de fair play, no final da vitória frente à AD Mação, ao convidar o técnico da equipa que ocupa o último lugar da série C, Rui Pedro Gaivoto, para lhe dar "uma força" nesta fase complicada. Um gesto que foi partilhado pelo clube ribatejano nas redes sociais e onde o técnico explicou este gesto."Para mostrar às pessoas do futebol que se pode viver em paz, em harmonia, e que é preciso respeitar o adversário. Não é fácil trabalhar nas condições que ele trabalha. Este é um campeonato difícil e muitas equipas não têm as condições de outras. Apesar do lugar qu ocupa, quero dar-lhe uma força. O futebol é mesmo isto. Hoje estou aqui, amanhã não sei onde vou estar, mas quero mostrar que no futebol também dá para partilhar a amizade e é o que temos de fomentar no futebol", afirmou Vasco Matos que, nesta altura, mantém a equipa bem viva na luta pela subida.Rui Pedro Gaivoto chegou já no decorrer da temporada ao comando do emblema maçaense e tem um desafio difícil pela frente. No domingo, não conseguiu ganhar pontos em Vila Franca de Xira, mas acabou surpreendido ao ser chamado para a conferência de imprensa, a qual, normalmente, é apenas reservada ao treinador da casa. A Record, Rui Pedro Gaivoto falou da importância do gesto do colega."Neste clima de guerra em que se encontra o futebol português, acho que protagonizamos um momentos seguir por mais intervenientes no futebol nacional", sublinhou o técnico que também revelou a ligação entre ambos: "Conhecemo-nos em Abril de 2017 no curso de treinadores de Nível ll em Santarém e rapidamente criámos uma ligação, onde partilhávamos ideias e falávamos muito sobre futebol e vivências de cada um".