Treinador Ivo Soares renova com o Moncarapachense

O Moncarapachense anunciou esta quarta-feira a renovação do vínculo com o treinador Ivo Soares, por um ano, depois do clube ter rubricado a melhor época da sua história.





O conjunto de Moncarapacho alcançou o quinto lugar na Série H do Campeonato de Portugal, o que valeu o apuramento para a fase de acesso à Liga 3, ainda em curso mas com o Moncarapachense já afastado da luta pelos dois primeiros lugares.Nas duas anteriores participações em campeonatos nacionais o Moncarapachense terminou sempre na última posição e desceu aos distritais. Assim sucedeu na época 1972/73, na Série D da antiga 3ª Divisão, e na época 2017/18, na Série E do Campeonato de Portugal.