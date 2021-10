Tribunal chumba PER do União SAD

Os problemas no União SAD continuam a acumular-se. Se desportivamente a equipa soma quatro derrotas em outras tantas partidas, no Campeonato de Portugal, série A, com apenas dois golos marcados e 18 sofridos, em termos jurídicos, a situação também piorou, pois, o Tribunal Judicial da Comarca da Madeira recusou a homologação do Processo Especial de Revitalização (PER) do emblema unionista.





Apesar do parecer favorável da maioria dos titulares de créditos em dívida, após uma votação efetuada no passado dia 15, o plano de recuperação provisório apresentado pelo administrador judicial, Dr. Ademar Leite, foi chumbado, já que, no entendimento do tribunal, o acordo viola o princípio da igualdade, bem como, o princípio constitucional de proteção do salário.No entender do tribunal, a "situação dos credores trabalhadores, ao abrigo do plano, seja previsivelmente menos favorável do que ocorreria na ausência de qualquer plano, o que configura violação negligenciável das normas aplicáveis ao conteúdo do plano de recuperação em apreciação nos presentes autos de revitalização, que impõem a recusa da sua homologação". É que desta forma, no plano que estava aprovado, o pagamento de metade dos créditos dos trabalhadores seria pago durante um período de 15 anos, após dois anos de carência, não havendo ainda prazo para a restante metade, nem em que prazo. O tribunal achou que "não é de todo razoável que os credores trabalhadores tenham de esperar mais de 17 anos para serem pagos dos créditos que têm sobre a Requerente, os quais são provenientes do seu trabalho. O direito à retribuição do trabalho está intimamente relacionado com o direito a uma vida digna e apresenta-se essencial à vida e à subsistência pessoal do trabalhador".Recorde-se que em causa estão cerca de quatro milhões de euros que a SAD tem em dívida. Agora, os responsáveis unionistas podem recorrer desta decisão ou esperar até que o administrador da insolvência possa formular algumas alterações ao plano apresentado.