Tribunal da Relação mantém chumbo do Plano Especial de Revitalização do União

O fim da SAD do União parece cada vez mais perto. Por marcar continua uma assembleia de acionistas, numa altura em que o Tribunal da Relação confirmou a decisão tomada pelo Tribunal da Comarca da Madeira ao chumbar o Plano Especial de Revitalização (PER) do Clube Futebol União da Madeira, Futebol SAD.





A mais alta instância judicial confirmou que o plano qualificou de forma errada créditos como condicionais quando comprovadamente não o são. Para além desta situação, o tribunal também não confirma um erro na contabilização de votos quanto ao apuramento dos quóruns.Recorde-se que em outubro de 2019, o Tribunal Judicial da Madeira chumbou um novo recurso do União SAD relativamente à avaliação do PER. Os responsáveis unionistas já anunciaram que vão recorrer de novo desta última decisão.