Trio já esteve à disposição do treinador do Fafe

O guarda redes internacional do Irão, Taha Zareei, o médio ganês Richard Ofori e o avançado Bruno Henrichy, ex-Vasco da Gama, já estiveram à disposição do treinador Ricardo Silva neste início de época do Fafe.

Na luta pelos lugares de subida, estes jogadores são fortes opções de jogo para equipa técnica do Fafe, num plantel de 21 jogadores de momento.