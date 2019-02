Trofense assume-se candidato à subida à 2ª Liga

Com uma caminhada que tem surpreendido, o Trofense, à 21ª jornada, partilha a liderança da Série A do Campeonato de Portugal com os mesmos 46 pontos do Vizela. Sérgio Guedes, diretor desportivo do emblema da Trofa, assumiu, em exclusivo a, o objetivo da subida à 2ª Liga."O primeiro objetivo era a manutenção, mas as coisas têm corrido bem e, quanto mais aparecemos, mais força acabamos por ter. Já sentimos, de certa forma, que somos o alvo a abater. Veja-se, por exemplo, a suspensão de um mês do Bruno Moraes ou os dois jogos aplicados ao Duarte Duarte", começou por dizer o dirigente, antes de falar da importância da pessoa do presidente Franco Couto: "Este projeto foi bem delineado pelo presidente Franco Couto que tem investido muito dinheiro, trabalhando afincadamente e a dar todas as condições ao grupo de trabalho. O objetivo a curto prazo passa por subir à 2.ª Liga e estabilizar este clube histórico nessa divisão."O talento dos jogadores que compõem o plantel bem como o talento do treinador Hélder Pereira são mais-valias que Sérgio Guedes, também diretor-geral da SDUQ que gere o futebol sénior dos trofenses, faz questão de vincar. "O Hélder Pereira foi um treinador no qual apostei contra a opinião de várias pessoas que achavam que não ia dar certo, mas está a provar a sua qualidade e a solidificar um elo forte com os jogadores. O nosso plantel é muito talentoso e dou-lhe o exemplo do Yohan, que chegou agora em janeiro do Brasil: tem apenas 18 anos e em dois jogos fez uma assistência e marcou um golo de livre daqueles de levantar o estádio. Esse não engana. Vai dar grande jogador", reforçou.Colado ao topo da classificação, o Trofense precisa mais do que nunca do apoio dos seus adeptos para garantir o acesso ao play-off de subida. A SDUQ tem-se esforçado por mobilizar essa comunhão entre clube e população. "O plantel tem visitado vários pontos da cidade e participado em algumas atividades com as crianças nas escolas. Em breve vamos ter dois jogos muito importantes em casa, contra Fafe e São Martinho, e queremos por isso ter o estádio cheio. Precisamos muito desse apoio até porque no Campeonato de Portugal a falta de receitas destrói completamente os clubes. Na nossa equipa todos são e treinam como profissionais, logo é preciso investir muito, muito dinheiro e não há receitas. Um estádio cheio seria uma boa ajuda", concluiu o dirigente.