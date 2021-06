Trofense e Estrela da Amadora formalmente indicados para disputarem a 2ª Liga

Trofense e Estrela da Amadora foram formalmente indicados pela Federação Portuguesa de Futebol para disputarem a 2ª Liga na próxima temporada. As duas equipas, vencedoras das séries Norte e Sul da fase de acesso à Liga Sabseg, respetivamente, vão defrontar-se no domingo, às 16 horas, no Estádio Cidade de Coimbra, no jogo que decidirá o campeão do Campeonato de Portugal





Neste momento, refira-se, a Liga Portugal está já a trabalhar com os dois clubes sobre o licenciamento para 2021/22, situação que, apurou, está bem encaminhada.