Trofense e Fafe discutem liderança

Trofense e Fafe discutem hoje, a partir das 15 horas, a liderança da Série A do Campeonato de Portugal. Três pontos separam as equipas na tabela classificativa, com o conjunto da Trofa a ocupar a 1ª posição e os fafenses estacionados no 3º lugar. Todos os pontos contam, até porque, a 12 jornadas do final da 1ª fase, Trofense e Fafe mantêm naturais aspirações à subida de divisão.

Record ouviu Hélder Pereira e Álvaro Pacheco, os dois técnicos, que não escondem a natural ambição de vencer. "É um jogo que não decide nada, as duas equipas ainda têm partidas complicadas, mas é nosso objetivo vencer", assume Hélder Pereira, técnico do Trofense, antes de revelar a estratégia para a partida: "Identificámos os pontos fortes do Fafe e vamos ser uma equipa motivada, com um único pensamento: ganhar o jogo."

Do lado do Fafe, o discurso não é diferente. "O nosso foco é sempre ir jogo a jogo, seguindo as nossas ideias. Temos a nossa filosofia implantada, os jogadores estão mais capazes, conseguem superar-se, há maior motivação e a equipa tem uma forte dinâmica durante 90 minutos", refere Álvaro Pacheco, antes do elogio ao adversário: "O Trofense é uma equipa organizada e competitiva, com uma ideia de jogo e o objetivo de subir de divisão."

Hélder Pereira retribui. "O Fafe cresceu muito desde o jogo da primeira volta. Tem um bom plantel e conseguiu um coletivo forte", destaca o técnico trofense.