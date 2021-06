Trofense homenageado na câmara municipal após conquista do Campeonato de Portugal

Depois de ter assegurado a subida à 2ª Liga e o título de campeão do Campeonato de Portugal, o Trofense foi homenageado, esta segunda-feira, pela Câmara Municipal da Trofa. Numa cerimónia descontraída e na qual os jogadores estiveram especialmente animados, foram vários os intervenientes que não quiseram perder a oportunidade de deixar uma palavra de apreço à conquista do clube.





Sérgio Humberto, presidente do município, aproveitou a ocasião para se dirigir aos jogadores, revelando um discurso ambicioso. "Conheço esse espírito, eu próprio já fui jogador do Trofense. Há aqui jogadores que podem chegar a patamares mais altos, isto apesar de já estarem num grande clube, basta continuarem a trabalhar. Nada é impossível e vocês mostraram isso mesmo. Em dezembro poucas pessoas estavam a contar com este feito, mas a vossa superação levou-vos a esta conquista. Para o ano, a festa da subida à 1ª Liga já vai ser nos Paços do Concelho", vincou, em alusão ao edifício que está a ser construído na cidade.Por seu lado, o diretor desportivo João Tomás fez questão de salientar a justiça do reconhecimento feito pela autarquia: "Este reconhecimento é merecido e justo. O caminho terá de ser este: o clube, os sócios, a cidade e o município terão de estar juntos para um futuro que se adivinha difícil. Demos um passo muito grande, mas não duvido que, todos juntos, conseguiremos atingir os objetivos a que nos vamos propor e que o caminho vai ser de sucesso". Na mesma linha de pensamento, o presidente do clube, Franco Couto, explicou quais foram as bases do seu trabalho ao longo dos últimos anos. "A época foi muito difícil, nos quatro anos em que estou aqui tive três missões: segurar o clube, arranjar um investidor e subir de divisão", referiu.A cerimónia terminou com a autarquia a entregar uma pequena peça alusiva a todos os jogadores, equipa técnica e staff e com o clube a oferecer uma camisola ao presidente Sérgio Humberto.