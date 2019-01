U. Leiria admite "dificuldades financeiras" mas desmente rescisões

A SAD da União de Leiria, cuja equipa de futebol disputa a série C do Campeonato de Portugal, admitiu esta quarta-feira em comunicado a existência de "algumas dificuldades financeiras", negando que haja uma vaga de rescisões no plantel."Estamos realmente a ter algumas dificuldades financeiras", refere a sociedade desportiva, acrescentando que está a fazer "todos os possíveis para que a situação esteja colmatada o mais brevemente possível".A administração da União de Leiria não nega a existência de ordenados em atraso que tem sido notícia nos últimos dias - alguns jornais alegam, citando jogadores não identificados, que o plantel tem três meses por pagar - mas desmente que tenha havido rescisões por essa razão."Quanto a saídas de jogadores, não recebemos até ao momento nenhuma rescisão. O caso de João Vieira foi um acordo amigável entre ambas as partes, porque o jogador nos apresentou uma proposta melhor de outro clube e aceitámos a sua saída, por ser essa a sua vontade", lê-se.Os responsáveis pela equipa sénior garantem ainda que "em nenhuma altura" os jogadores da União de Leiria foram "'abandonados' ou [ficaram] a passar por sérias dificuldades como foi anunciado nos meios de comunicação social".Nos últimos dias a equipa ficou sem o avançado João Vieira, que se transferiu para o Vilafranquense, o defesa Bruno Miguel, que assumiu ao jornal Record a rescisão devido a ordenados em atraso, e o médio Maksim, para o Vizela.A União de Leiria, que ocupa o terceiro lugar na série C do Campeonato de Portugal, a dois pontos do líder Benfica de Castelo Branco, teve já três treinadores esta época.